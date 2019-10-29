29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Bursa'da, tarihi Valilik binasında Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, tebrikleri kabul etti.

Canbolat ile Yıldız daha sonra tören alanına askeri araçla girerek, vatandaşların bayramını kutladı.

Törende konuşan Canbolat, 29 Ekim'in binlerce yıllık şanlı tarihin en kudretli günlerinden biri olduğunu söyledi.

Bugünü gurur, şeref ve coşkuyla kutladıklarını dile getiren Canbolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihimiz boyunca, bu toprakları vatan kılma arzusuyla toprağa düşen tüm şehitlerimizi, şanlı ecdadımızı ve her karışı şehit kanıyla sulanan bu aziz toprakların, aziz milletimizin ebedi yurdu olduğunun en güçlü delili olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kan ve ter döken tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, halk oyunu ekipleri gösteriler sundu. Kutlamalar, Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde resmigeçit töreniyle sona erdi.

Eskişehir

Eskişehir'de, Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, tören aracına binerek halkı selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından katılımcılara seslenen Vali Çakacak, vatanın bekası söz konusu olduğunda Türk milletinin her türlü fedakarlığı yerine getireceğine dikkati çekti.

Cumhuriyet'in, Türk milletinin tabiat ve geleneklerine en uygun yönetim şekli olduğunu anlatan Çakacak, "Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesindedir ki bugün haklı olarak büyük bir millet ve büyük bir devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet ve onun kazanımları ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır. Dün olduğu gibi bugün de bir ve beraber olmaktan başka seçeneğimiz yoktur." ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ve vatandaşların katıldığı törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunu gösterileri sunuldu.

Balıkesir

Balıkesir'de, Atatürk Stadyumu önünde gerçekleştirilen törende Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, aracın üzerinden vatandaşların bayramını tebrik etti.

Törende konuşan Vali Yazıcı, Cumhuriyet'in bekası için her türlü tehditle mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Balıkesir Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu ile mehter takımının gösterisinin ardından program, resmigeçit töreniyle tamamlandı.

Törenin sonunda Vali Yazıcı, asker kıyafetiyle programı izleyen 4 yaşındaki Muhammet Oğuzhan Vardar ile asker selamı verdi.

Kutlamalarda, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Pakize Mutlu Aydemir ve Belgin Uygur, CHP milletvekilleri Ahmet Akın ve Fikret Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Çanakkale

Çanakkale Kordon Boyu'nda gerçekleşen törene Vali Orhan Tavlı, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Tören, Vali Tavlı, Tuğamiral Uça ve Belediye Başkanı Gökhan'ın gaziler, askerler, öğrenciler ve vatandaşların bayramını kutlaması ile başladı.

Tavlı, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, özgürlüğümüzün nişanesi olan al bayrağımızın dalgalanması ve devletimizin bekası uğruna mücadele eden şanlı ecdadımız, kahramanlık destanlarına bir yenisini daha ekleyerek Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış ve 96 yıl önce bugün bu büyük zaferi Cumhuriyetimizle taçlandırmıştır."

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Programın ardından Çanakkale Boğazı'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı botları ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerle gösteri sunuldu.

Kütahya

Kütahya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki törende Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Alim Işık ve Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Toraman, konuşmasında, Cumhuriyet'in 96'ncı yılını gururla kutladıklarını vurguladı.

Türk milletinin en zor şartlarda nasıl tekrar ayağa kalktığını dünyaya göstererek, dostuna güven düşmanına korku saldığını dile getiren Toraman, "Cumhuriyetin sağladığı barış ve güven duygusu sayesinde Türkiye, karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam etmiş, eğitimden sağlığa önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Türkiye, son dönemde yaptığı atılımlar sayesinde dünya devletleri arasına girmeyi başarmıştır." diye konuştu.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu törende, Cumhuriyet Koşusu'nda derece alan öğrencilere hediyeler verildi.

Tören, Hava Er Eğitim Tugay Bandosu'nun gösterisi ve Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi korosunca sunulan müzik dinletisiyle son buldu.

Bilecik

Bilecik'te, Edebali Stadı'nda yapılan törende Vali Bilal Şentürk ve Belediye Başkanı Semih Şahin, halkın ve öğrencilerin bayramını tebrik etti.

Vali Şentürk, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin son devleti olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet bizim için sadece siyasal bir ortaklık ya da bir toprak parçası üzerinde hasbelkader yaşayan insan kitlelerinin toplamından ibaret değildir. O toprak parçasının tamamı yurt, o yurt üzerinde yaşayan nüfusun tümü eşit ve özgür yurttaştır. O yurttaşların hepsini de kendi geleceklerini yine kendilerince belirlemeye ahdetmiş gerçek özneler haline dönüştürmeyi amaçlayan ortak iradenin adıdır."

Şiirlerin okunması, halk oyunları ve spor gösterileri, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin "29 Ekim" adlı gösterisi ile devam eden törende, Edebali Ortaokulu korosu tarafından konser verildi.

Spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve resmigeçit töreniyle tamamlanan programın ardından, protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yalova

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yalova İskelesi'ne demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Tufan" adlı hücumbot, halkın ziyaretine açıldı.

Hücumbot hakkında ziyaretçilere bilgi veren askeri personel, daha sonra gruplar halinde hücumbota aldıkları vatandaşlara gemiyi gezdirdi.