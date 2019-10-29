29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Edirne'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından görüntüler

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in konuşması EDİRNE - Cumhuriyetin 96'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in valilikte tebrikleri kabul etmesi sonrası kutlamalar Talatpaşa Caddesi'nde devam etti.

Vali Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, askeri araç üzerinde Edirnelilerin bayramını kutladı.

Canalp, törende yaptığı konuşmasına, Barış Pınarı Harekatı'nda eşsiz bir başarı gösteren Türk ordusunu selamlayarak başladı.

Bundan 96 yıl önce büyük bir inanç ve kararlılıkla kazandıkları kutlu zaferi cumhuriyet ile taçlandırdıklarını anlatan Ekrem Canalp, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idaredir. Cumhuriyet, milletimizin şanlı geçmişini umut dolu geleceğine bağlayan köprünün adıdır. Milletimizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkartacak olan yönetim şeklidir cumhuriyet. Kayıtsız ve şartsız olarak egemenliği halka vermektir. Bugün 96 yıllık kazanımlar sayesinde ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden, ordumuz da dünyanın en güçlü ordusundan bir tanesidir."

Halk oyunları gösterilerinin ardından Edirne Belediye Bandosu eşliğinde geçit töreni gerçekleştirildi.