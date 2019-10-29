Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

59 dakika önce

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenden görüntüler Öğrencilerin gösterileri Yapılan etkinliklerden detaylar BAKÜ - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenden görüntüler

Öğrencilerin gösterileri

Yapılan etkinliklerden detaylar BAKÜ - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 ekim cumhuriyet bayramı, Anadolu Lisesi, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 02:49 Kaynak: AA
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