29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenden görüntüler Öğrencilerin gösterileri Yapılan etkinliklerden detaylar BAKÜ - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 02:49 Kaynak: AA
Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törenden görüntüler
Öğrencilerin gösterileri
Yapılan etkinliklerden detaylar BAKÜ - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi.
İsmail Küçükkaya'nın sorusu, kadın muhabiri ağlattı İzmir Ödemiş'te 2 bin gönüllü Cumhuriyet Bayramı için aynı anda zeybek oynadı Son dakika: Cumhuriyet Bayramı'nı kana bulayacaklardı: Eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist İstanbul'da yakalandı CHP teşkilatı, Valiliğin yürüyüş yapmayı yasakladığı Nevşehir'de Cumhuriyet Bayramı yürüyüşünü gerçekleştirdi