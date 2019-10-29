29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Tören protokolü

Saygı duruşu

Resmi tören geçidi

Rize Valisi Kemal Çeber'in konuşması Rize

Rize'de Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Çeber, törende yaptığı konuşmada, dünyadaki her milletin tarihsel bir duruşu, kendini ifade eden değer tanımlamalarının olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye kendi var oluşunu başka milletlerin sömürüsüne veya yok oluşuna değil, onların korunmasına, onlara adalet ve hoşgörü ile yaklaşmaya bağlayan, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışını benimsemiştir. Bugün hiçbir insani değerle örtüşmeyen eylemler ortaya koyarak ülkemizle mücadele halinde olan terör örgütleri ve onların destekçileri devletimizin ve milletimizin tarihinden getirdiği adalet ve insan merkezli bu yüksek anlayışı hedef almaktadır."

Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Tören geçişiyle sona eren kutlamalara, Vali Çeber'in yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Motosiklet ve off-road araçlarıyla kortej

Öte yandan Rize'de bir araya gelen motosikletçiler ve off-road tutkunları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej oluşturdu.

Yaklaşık 50 motosiklet ve 15 off-road tutkunu, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosiklet ve araçlarıyla Çaykur Didi Stadı yanında toplandı.

Rize Motosiklet Derneği Başkanı Yakup Temizel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.