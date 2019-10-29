Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

13 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Kozağaç Mahallesi'ndeki ilkokulun 2008'de öğrenci sayısı az olması nedeniyle kapanınca, taşımalı eğitime geçildi. Bunun üzerine mahalle sakinleri yıllar sonra bir araya gelerek Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Mahalle meydanın gerçekleştirilen kutlamada vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu .

Mahalle Muhtarı Kamil Gümüş, okulun kapalı olması nedeniyle uzun süredir mahallede kutlama yapılmadığını savundu.

Gençlerin ve mahalle sakinlerinin desteğiyle Cumhuriyet Bayramını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Gümüş, "Bu gençlik bizdeyken bölünmemize, bozulmamıza ve bu düzene karşı çıkanlara hiçbir zaman fırsat verilmez ve verilmeyecektir." dedi.

Tören, çeşitli etkinliklerle sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:11 Kaynak: AA
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