Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir grup motosikletli, konvoy oluşturarak Kadıköy'den Edirnekapı Şehitliği'ne geldi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir grup motosikletli, konvoy oluşturarak Kadıköy'den Edirnekapı Şehitliği'ne geldi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir araya gelen motosikletli grup, konvoy şeklinde Edirnekapı Şehitliği'ne geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk resimleriyle şehitliğe giriş yapan motosikletliler, anıtın önünde toplandı. İstiklal marşı okuyan grup, daha sonra şehitlerin tarafına dönerek asker selamı verdi.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Hakan Şener, ilk günkü gibi azim ve kararlılıkla Cumhuriyetin 96. yılında aynı mutluluk ve coşkuyu yaşadıklarını söyledi.

Şener, şunları kaydetti:

"Türkiye Motosiklet Platformu üyesi, kulüp ve derneklerimizin ve bireysel motosikletçilerimizin katılımıyla bu yıl 19.'sunu düzenlediğimiz geleneksel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sürüşümüzü gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti küllerinden doğarak esir ve baskı altında olan uluslara örnek olmuştur. Bugünlere kolay gelinmemiştir. Bugün sıcak yataklarımızda yatıp o günkü yoklukları, savaşları, ızdırabı yaşamayıp o günler hakkında konuşmaya kalkarsak doğru sonuca varamayız. Tarihimizle ilgili değerlendirmeleri dönemine, yerine ve şartlarına göre yaparsak işte o zaman Kurtuluş Savaşı dönemi ve Cumhuriyetin kuruluşu ile ilgili doğru sonuçlara varabiliriz. Yokluktan bir ülkenin nasıl doğduğunu anlayabiliriz. Ülkemiz öyle bir coğrafyada bulunmaktadır ki başımızdaki terör ve dış destekli olaylar maalesef yıllar öncesinden bugüne devam etmektedir."

Açıklamanın ardından şehitler için dua edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 ekim cumhuriyet bayramı, Kadıköy, Bağdat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 05:52 Kaynak: AA
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