29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Cumhuriyetin 96'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da törenler düzenlendi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in valilikte tebrikleri kabul etmesi sonrası kutlamalar Talatpaşa Caddesi'nde devam etti.

Vali Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör ve Belediye Başkanı Recep Gürkan, askeri araç üzerinde Edirnelilerin bayramını kutladı.

Canalp, törende yaptığı konuşmasına, Barış Pınarı Harekatı'nda eşsiz bir başarı gösteren Türk ordusunu selamlayarak başladı.

Bundan 96 yıl önce büyük bir inanç ve kararlılıkla kazandıkları kutlu zaferi cumhuriyet ile taçlandırdıklarını anlatan Ekrem Canalp, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle, Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun idaredir. Cumhuriyet, milletimizin şanlı geçmişini umut dolu geleceğine bağlayan köprünün adıdır. Milletimizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkartacak olan yönetim şeklidir cumhuriyet. Kayıtsız ve şartsız olarak egemenliği halka vermektir. Bugün 96 yıllık kazanımlar sayesinde ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden, ordumuz da dünyanın en güçlü ordusundan bir tanesidir."

Halk oyunları gösterilerinin ardından Edirne Belediye Bandosu eşliğinde geçit töreni gerçekleştirildi.

Kırklareli

Cumhuriyetin 96'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli'nde de tören düzenlendi.

Valilikte başlayan kutlama programı kapsamında Vali Osman Bilgin, makamında tebrikleri kabul etti.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının dinletilmesi sonrası Osman Bilgin, yaptığı konuşmada, cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin gücünü ve iradesini, inancı ve geçmişten miras kalan aziz ve kutsal vazife bilincinden aldığını vurgulayan Bilgin, Türkiye topraklarının kolay kazanılmadığını anımsattı.

Atatürk'ün Misak-ı Milli sınırlarını ne kadar büyük bir öngörüyle çizdiğinin şimdilerde daha iyi anlaşıldığını aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"Bu Misakımilli sınırlarını bugün de iç ve dış düşmanlara karşı ilelebet savunacağımız kararlılığını, cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizi savunma adına yaptığımız tüm harekatlarda gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Kıbrıs Barış Harekatı'nda, Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda ve bugün de Barış Pınarı Harekatı'nda. Türkiye Cumhuriyeti olarak daima vatanımıza ve milletimize karşı düşmanca girişimlere karşı dik duracağımızı, asla ve asla bu düşmanlarımızın bu ülkeyi bölemeyeceklerini devletimiz ve milletimiz adına açık bir şekilde belirtmek isterim."

Öğrenciler tarafından şiirler okunan törende daha sonra halk oyunları gösterileri sunuldu.

Tören askerlerin geçişiyle sona erdi.

Tekirdağ

Tekirdağ Valiliğinde başlayan kutlama programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım, makamında tebrikleri kabul etti.

Orduevi önünde devam eden kutlamalarda Yıldırım, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile vatandaşları selamladı.

Vali Yıldırım, selamlama sonrası yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu belirterek, 29 Ekim 1923'te kurulduğunu anımsattı.

Cumhuriyetin 96'ncı kuruluş yıl dönümünün kutlandığını aktaran Aziz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"29 Ekim, Kurtuluş Savaşı'nda genç yaşlı demeden verilen mücadelenin eseridir. Dönemin olumsuzluklarına rağmen Gazi Mustafa Kemal idaresinde dönemim en güçlü ordularına karşı kazanılmış bir zaferdir. Cumhuriyet yönetiminde milletin bütün bireyleri yönetime katılabilir, söz sahibi olabilir. Çünkü cumhuriyet yönetiminde bütün vatandaşlar eşit haklara sahiptir."

Tören, Süleymanpaşa Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve askerlerin geçişi ile sona erdi.