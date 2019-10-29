29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Sakarya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni düzenlendi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Valiliğince Serdivan ilçesindeki bir restoranda düzenlenen kabulde konuklarını karşılayarak bayramlarını kutladı. Daha sonra masaları gezen Nayir, katılımcılarla sohbet etti.

Nayir, programda yaptığı konuşmada, konuklarına davete icabet ettikleri için teşekkür etti.

Şanlı tarihin yüzlerce kutlanması gereken sayfalarla dolu olduğunu gördüklerini belirten Nayir, "Bunlardan biri de hiç şüphe yok ki 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'imizin ilanı. Bu toprakların bizlere yurt oluşu bin yıllık geçmişe dayanıyor ama son olarak bizleri bu topraklardan atmak isteyenlere en büyük dersi Kurtuluş Savaşı'nda vermiş olduk. Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda Cumhuriyet'i ilan ederek de o başarıyı en güzel şekilde taçlandırdık." diye konuştu.

Vali Nayir, her sene Cumhuriyet nimetini tekrar hissederek toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelip birlik ve beraberliğin nişanesi olarak Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını dile getirerek, bugün gündüz yapılan törende de halkın ilgisinin kendilerini duygulandırdığını kaydetti.

Bu zor coğrafyada kalabilmenin tek yolunun birlik ve beraberlik olduğunu aktaran Nayir, "Birlik ve beraberliğimizi perçinleyen, geliştiren, dini, milli bayramlarımız çok önemli bir fonksiyonu ifa ediyor. Bizler bu bayramlarda tekrar tarihimizi, kültürümüzü, birliğimizi, beraberliğimizi hissetmiş oluyoruz. Bu topraklarda bizden sonra gelen nesiller içinde aynı fedakarlığı göstereceğimizi ifade etmek için bu birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak zorunda olduğumuzu görüyoruz." şeklinde konuştu.

Vali Nayir, şehitleri rahmetle andıklarını dile getirerek, gazilerin de bu topraklar uğruna can vermeye hazır olduklarını gösterdiklerini vurguladı.

Programa, Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, protokol üyeleri, gaziler ile çok sayıda davetli katıldı.