29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Zonguldak ve ilçelerinde, Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirildi.

Zonguldak Belediyesi'nce düzenlenen etkinlik kapsamında, İstasyon mevkisinde toplanan vatandaşlar, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim'in tüm ülke için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 96. yılını hep birlikte büyük bir coşkuyla ve kentimize yakışır şekilde kutladık. 'Cumhuriyet'in ilk şehri cumhuriyetine sahip çıkıyor.' diye yola çıktık. Bugün herkesin cumhuriyetine nasıl sahip çıktığını bizzat şahit oldum, gururlandım, mutlu oldum." diye konuştu.

Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşların katıldığı etkinliğin sonunda protokol üyeleri asker selamı verdi.

Düzce'de "tekneli" fener alayı gerçekleştirildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen fener alayına denizden tekneler eşlik etti.

Çuhallı Plajı'ndan ilçe merkezine kadar düzenlenen yürüyüşe Batı Karadeniz kıyısında hazırlanan ve Türk bayraklarıyla süslenen 10 tekne denizden destek verdi.

Ellerinde meşale taşıyan vatandaşlar, teknelerin eşlik etmesini beğeniyle karşıladı.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Özürk, fener alayına gösterilen yoğun ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Yürüyüşe, Kaymakam Yasin Öztürk'ün yanı sıra Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüş kaymakamlık önünde son buldu.

Ereğli

Ereğli ilçesinde, kutlamalar kapsamında Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirildi.

Ereğli Kaymakamlığı ve Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Bağlık Polis Merkezi önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki meşalelerle ve marşlar eşliğinde Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önüne kadar yürüdü.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı etkinlikte, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli askerler ve polislerin yanı sıra madenci kıyafeti ile dev Türk bayrağı ve Atatürk resimleri taşıyanlar, vatandaşlardan yoğun alkış aldı.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını, coşkusunu ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Çaycuma

Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüşte vatandaşlar, Çaycuma Belediye Bandosu eşliğinde ellerinde bayrak ve meşalelerle yürüdü.

Etkinlik havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

Alaplı

Kutlamalar kapsamında 690 Evler semtinden başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, alanda yaptığı konuşmada, Alaplı halkının Cumhuriyet'e sahip çıktığını dile getirdi.