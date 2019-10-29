Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

34 dakika önce

Isparta'da, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor, System.String[]

Isparta'da, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Belediye önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Burada, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Isparta Belediyesi mehter takımı konser verdi.

Program, valilik önünde kurulan sahnede, Süleyman Demirel Üniversitesi Orkestrası tarafından verilen konserin ardından sona erdi.

Programa, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer ATAY, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay da katıldı.

Demokrasi Meydanı, Isparta, 29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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