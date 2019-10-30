Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Resepsiyondan detaylar Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in konuşması ATİNA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyondan detaylar

Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in konuşması ATİNA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki King George Oteli'nde düzenlenen resepsiyona katılan davetliler, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Atina Kara Ataşesi Murat Gülşen, Atina - Pire Başkonsolosu Oya Yazar ve büyükelçilik müsteşarı Mehmet Şekerci tarafından karşılandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Atina Büyükelçiliği, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:14 Kaynak: AA
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