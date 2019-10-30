29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Resepsiyondan detaylar Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in konuşması ATİNA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:14 Kaynak: AA
Resepsiyondan detaylar
Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin'in konuşması ATİNA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'daki King George Oteli'nde düzenlenen resepsiyona katılan davetliler, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Atina Kara Ataşesi Murat Gülşen, Atina - Pire Başkonsolosu Oya Yazar ve büyükelçilik müsteşarı Mehmet Şekerci tarafından karşılandı.
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