29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Sudan'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:05 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü, Sudan'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Sudan Tarım Bakanı İsa Osman Şerif katıldı.
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