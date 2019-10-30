29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:17 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, resepsiyonda konuşma yaptı.
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