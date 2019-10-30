Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Kabulden detaylar İstiklal Marşı'nın okunması Romanya Milli Marşı'nın okunması Bakan Ciamba'nın konuşması Büyükelçi Aramaz'ın konuşması BÜKREŞ - Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolaysıyla Bükreş'teki Atatürk anıtı önünde ve Bükreş Türk şehitliğinde tören düzenledi.

Kabulden detaylar

İstiklal Marşı'nın okunması

Romanya Milli Marşı'nın okunması

Bakan Ciamba'nın konuşması

Büyükelçi Aramaz'ın konuşması BÜKREŞ - Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolaysıyla Bükreş'teki Atatürk anıtı önünde ve Bükreş Türk şehitliğinde tören düzenledi.

Daha sonra Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz'ın ev sahipliğinde Bükreş Athenaeum Konser Salonunda düzenlenen kabulde Borusan Quartet sanatçıları tarafından bir klasik müzik konseri verildi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, konser öncesinde yaptığı konuşmada "Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağanı olan Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyet değerlerimizin önemini ilk gün olduğu gibi büyük bir bilinçle idrak etmeye devam ediyoruz." dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Mustafa Kemal Atatürk, Romanya, Bükreş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:37 Kaynak: AA
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