29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Kortej yürüyüşünden detay Melek Mosso konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün açıklaması Muğla'nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
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30.10.2019 03:07:49. #1.13#
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