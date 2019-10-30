Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

1 saat önce

Kortej yürüyüşünden detay Melek Mosso konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün açıklaması Muğla'nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Kortej yürüyüşünden detay

Melek Mosso konseri

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün açıklaması Muğla'nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Osman Gürün, Melek Mosso, 29 Ekim, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:56 Kaynak: AA
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