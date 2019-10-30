29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Roma ve Valetta büyükelçilikleri Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenledi.

Büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyonda, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, eşi Evren Esenli, Büyükelçilik Müsteşarı Özgür Yavuzer, konukları tek tek kapıda karşıladı.

Resepsiyona, aralarında İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Elisabetta Belloni, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, İtalya'nın köklü kulüplerinden Roma'nın U-15 takımını çalıştıran Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş'in de yer aldığı iş, sanat, siyaset, spor ve diplomasi camiasından çok sayıda davetli katıldı.

İki ülke ulusal marşının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda bir konuşma yapan Büyükelçi Esenli, cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Cumhuriyetimiz bundan 96 yıl önce büyük bir mücadeleyle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gayretleriyle ve silah arkadaşlarının büyük çabalarıyla kuruldu. Hepsini bugün buradan rahmetle, şükranla anıyoruz." dedi.

Esenli, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik mesajını okudu.

Resepsiyondaki ikramların Gaziantep'ten gelen 5 aşçı tarafından hazırlandığını aktaran Büyükelçi Esenli, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ile gecenin düzenlenmesine katkı veren Çalık Holding, Damat- Tween, Vestel ve Türk Hava Yolları'na da teşekkür etti.

İkram edilen Gaziantep mutfağına özgü tatlara davetliler büyük ilgi gösterdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Koordinatörü ve milli aşçı Doğa Çitçi de ekibiyle birlikte konukları için Gaziantep mutfağına özgü ikramlar hazırladıklarını söyledi.

Bu arada, Roma U-15 takımını çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş, gecede Büyükelçi Esenli'ye üzerinde isminin yazılı olduğu ve sarı-kırmızılı takımın efsanevi oyuncusu Francesco Totti'nin imzası bulunan forma hediye etti.

Malta'dan üst düzey katılım

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü, Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Kerem Kıratlı'nın Valetta'daki Corinthia Hotel'de verdiği Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuyla kutlandı.

Resepsiyona, Malta devlet erkanı üst düzey katılım gösterdi.

Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Meclis Başkanı Angelo Farrugia, İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Michael Farrugia davete katılarak, Büyükelçi Kıratlı'yı Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik etti.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı resepsiyonda bir konuşma yaparak cumhuriyetin önemine ve Türkiye-Malta ilişkilerine değinen Büyükelçi Kıratlı, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik bayram mesajını okudu.