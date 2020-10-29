Aksaray'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

AKSARAY'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende, ilk olarak Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu tebrikleri kabul etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Hamza Aydoğdu, "Şüphesiz, bugünlere kolay gelinmemiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, aziz Türk milletinin, yedi düvele karşı verdiği, destansı bir kahramanlık vardır. 'Aç yaşarız. Susuz yaşarız. Ama vatansız yaşamayız, ya istiklal ya ölüm' diye haykıran bir milletin çığlıkları vardır" dedi.

Tören şiirlerin okunması ve ödüllerin verilmesinin ardından sona erdi.