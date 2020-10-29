29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Cumhuriyet'in 97. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Aydın'da törenler düzenlendi.

İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, Vali Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Törende konuşan Köşger, tüm olumsuz koşullara rağmen İzmir'de ve tüm Türkiye'de oluşan coşkuya dikkati çekti.

Cumhuriyetin Türk milleti tarafından benimsendiğini, 97 yıllık getirilerinin hayat tarzı olarak içselleştirildiğini ifade eden Köşger, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, engin ileri görüşlülüğüyle, muasır medeniyet yolunda büyük bir düşünce değişimini başlatmış, yeni kurulan devleti cumhuriyetle taçlandırarak tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisini gerçekleştirmiştir." dedi.

Cumhuriyetin kurulmasıyla yapılan köklü değişikliklerin ve inkılapların Türk insanının ufkunu açtığını, asıl gücünü ve karakterini ortaya çıkardığını vurgulayan Köşger, şunları kaydetti:

"Bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Demokrasi ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sonsuza kadar sürdürmeliyiz."

Uluslararası arenada Türk milletini yakından ilgilendiren hadiseler yaşandığına dikkati çeken Köşger, şöyle konuştu:

"Bölgemizde ve gönül coğrafyamızda yaşananları irdelerken konuyu milletimizin son 100-150 yıllık tarihinde yaşadıklarından bağımsız ele almamamız gerekmektedir.

Bugün başımıza musallat olan piyonları kullanan şer odaklarını daha iyi tanımak için tarihimize, tarihi olaylarımıza kendi perspektifimizden milli bir şuur ile bakmamızın yeterli olacağına inanıyorum. Biliyoruz ki Türk milletinin birlik ve beraberliğini korumaya yönelik gayretler, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve askeri alanlarda son yıllarda sağlanan başarı ve ilerlemeler şer odaklarını rahatsız etmektedir."

Manisa

Manisa'da Valilik makamında tebriklerin kabul edilmesinin ardından Hükümet Konağı önünde kutlama törenine geçildi.

Vali Yaşar Karadeniz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, vatandaşların bayramını tebrik etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği tebrik mesajı okundu.

Vali Karadeniz, cumhuriyetin ilanının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde üstün bir fedakarlık gösteren Türk milletinin en doğal hakkı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet idaresi bu hakkın da sahibine verilmesidir. Aradan geçen 97 yıl cumhuriyetimizin ve devletimizin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlamıştır. Hem sanayi hem de tarım ve hizmet sektöründe önemli gelişmeler yaşadık. Bu sürede devletimizin verdiği kamu hizmetlerinde nitelik ve nicelik yönünden çok hızlı yol alınmıştır. 97 yılda hızlı gelişme sağlanmasının temel lokomotifi Cumhuriyettir."

Vali Karadeniz'in konuşmasının ardından başlayan sağanak nedeniyle tören sona erdi.

Törene CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa milletvekilleri Tamer Akkal ve Semra Kaplan Kıvırcık, 1'inci Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da katıldı.

Denizli

Denizli Valiliği bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven tebrikleri kabul etti.

Vali Atik burada yaptığı konuşmada, geçmişten aldıkları güçle, ezelden ebediyete büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüklerini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim biçiminin cumhuriyet olduğunu belirten Atik, "Cumhuriyetimiz, atalarımızdan ulusumuza kalan en büyük mirastır. Bizler bu mirası korumayı ve yaşatmayı büyük bir görev edinerek hayatlarımızı sürdürmekteyiz." dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler şiir okudu, çeşitli yarışma ve spor etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere ödüller verilmesiyle tören sona erdi.

Törene AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Gülizar Biçer Karaca ile Teoman Sancar, Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Ergül, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Pamukkale Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da katıldı.

Uşak

Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Vali Funda Kocabıyık, tebrikleri kabul etti.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda devam eden programda, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlamına ilişkin konuşma yapan Vali Funda Kocabıyık, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Program, öğrenciler tarafından şiirler okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

Programa Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer de katıldı.

Aydın'da sağanak nedeniyle Valilik binasına alınan törende Vali Hüseyin Aksoy tebrikleri kabul etti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte çeşitli yarışma ve spor etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.