29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tören düzenlendi.

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Valilik bahçesinde düzenlenen törende Vali Ekrem Canalp tebrikleri kabul etti.

Canalp, törende yaptığı konuşmada, cumhuriyetin Türk milletinin şanlı geçmişini, umut dolu geleceğine bağlayan köprü olduğunu söyledi.

Cumhuriyet kazanımları sayesinde Türkiye'nin, dünyanın en güçlü ülkelerinden ve ordularından biri haline geldiğini belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Bugün 97 yıllık Cumhuriyetimizin kazanımları sayesinde ülkemiz, dünyanın en güçlü ülkelerinden ve ordumuz da dünyanın en güçlü ordularından biridir. Türk milleti, cumhuriyetle gelişmiş dünyanın bir üyesi olmanın haklı onurunu tatmış, devletimiz gelişen ve kalkınan bir dünya devleti olmanın kıvancına erişmiştir.

Millet olarak bugün bunun gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyor, Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümünü bütün yurtta coşkuyla kutluyoruz."

Türkiye'nin ulaşması gereken birçok büyük hedefi bulunduğunu vurgulayan Canalp, şöyle devam etti:

"Üzerinde yaşadığımız bu coğrafyanın politik ve stratejik önemi tarih boyunca tüm gözlerin üzerimizde olmasına, iç ve dış tehditlerle sürekli karşı karşıya kalmamıza sebebiyet vermiştir. Belki de en çok bu sebeple çok çalışmalı, birliğimizi daim kılmalı demokrasimize sahip çıkmalıyız.

Yaşadığımız bu zorlu coğrafyada var olabilmenin, büyümenin ve güçlü kalabilmenin temel koşulu birlik ve beraberlik bilincine sahip olabilmektir. Aziz milletimiz gücünü ve bekasının teminatı olan enerjisini birlik, beraberlik ve kardeşliğinden almaktadır."

Tören, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından sona erdi.

Törene İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kırklareli

Cumhuriyetin 97'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırklareli'nde de tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen kutlama programı kapsamında Vali Osman Bilgin, tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının dinletilmesi sonrası Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, cumhuriyetin ilanının 97'nci yıl dönümünü kutlamanın heyecan ve sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bu toprakların kolay kazanılmadığını vurgulayan Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinin şan ve zaferlerle dolu olduğunu belirtti.

Bilgin, bu günlere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının azmi ile gelindiğini söyledi.

Türkiye'nin dünyanın tüm ortak platformlarında sözü dinlenen, bölgesi için barış güvencesi olan, ekonomisi güçlü, demokrasiyi özümsemiş modern bir ülke haline geldiğini ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Tarih açık bir şekilde göstermiştir ki büyük Türk milletinin bekasının ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasının yegane biçimi cumhuriyettir. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra kanla, irfanla kurduğumuz cumhuriyet sayesindedir ki bugün haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz.

Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş ve özellikle son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiş, devletimiz ve milletimiz iş birliği içinde dünyanın en güçlü ekonomisine ve ordusuna sahip ülkeler arasına girmeyi başarmıştır."

Törene AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Tekirdağ

Cumhuriyetin 97'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tekirdağ'da tören düzenlendi.

Kutlama programı kapsamında Vali Aziz Yıldırım tebrikleri kabul etti.

Valilik binası önünde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Tekirdağ milletvekillerinin kutlama mesajı gönderdiği program, yağmur altında düzenlendi.

Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, yağmur altında ve pandemi şartları doğrultusunda Cumhuriyetin 97. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Olumsuzluklara rağmen törende olmanın cumhuriyete verilen değeri ifade ettiğini bildiren Yıldırım, "29 Ekim 1923 Türk milletinin yüksek karakterinin tecelli ettiği cumhuriyet idare şeklinin TBMM tarafından kabul edildiği tarihtir." dedi.

Yıldırım, Cumhuriyetin Kurtuluş Savaşı boyunca genç, yaşlı kadın ve erkek demeden verilen mücadelenin eseri olduğunu aktararak şunları dile getirdi:

"Cumhuriyet yönetiminde milletin bütün bireyleri yönetime katılmaktadır. Çünkü bu yönetimde herkes eşit haklara sahiptir. Cumhuriyeti ayakta tutan yegane kuvvet milletin kendisidir. Cumhuriyetimizin temel hedefi görevlerini yerine getiren, haklarını kullanabilen, öz güveni gelişmiş üretken bireyleri topluma kazandırmak olmuştur.

Bu ülkede yaşayan herkes hürdür ve eşittir. Cumhuriyetimiz; 97'nci yılında milletimizin sahip olduğu vatan, millet ve bayrak sevgisi insan haklarına saygı ve adalet gibi köklü devlet gelenekleri ve her geçen gün güçlenen ekonomisi ve insan kaynakları, teknolojik yenilikleri sürekli özümseyen ve adapte olan sanayi altyapısı, bilimsel düşüncenin sürekli geliştiği akademik kurumları ve dosta güven düşmana korku veren milli ordusuyla geleceğe güvenle bakmaktadır."

Törene AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şahin Yenilmez, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.