29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 14:29
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Kahta ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ve Kahta ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gölbaşı ilçesinde Hükümet konağı bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Mutlu Köksal, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 97'nci yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını dile getiren Köksal, "Cumhuriyet, milletimizin hürriyet ve istikbali uğruna verdiği varoluş mücadelesinin muazzam bir zaferle sonuçlanması sonrası gelen şanlı bir kazanımdır. Bu vesileyle egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu tescillenmiş, ezelden beri hür yaşayan Türk Milleti ebediyen hür yaşayacağını, büyük bir kahramanlık destanıyla tüm işgalci devletlere ve işbirlikçilerine haykırmıştır. Türkiye için sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda tarihimizdeki kapsamlı bir çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği çağdaş açılımlarla Türk insanın ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımıza dinamizm kazandırmıştır." ifadesini kullandı.

Törende Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Işık tebrikleri kabul etti.

Kahta

Kahta ilçesinde Hükümet konağı bahçesinde İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunmasının ardında, Kaymakam Abdil Koç günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Törene, Belediye Başkan Vekili Mahmut Parlak, Garnizon Komutanı Ufuk Arabacı, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Vurmaz, şehit yakıları, gaziler ve ilgililer katıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

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