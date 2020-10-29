Burdur'un Karamanlı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kapalı pazar yerinde düzenlenen törene, Karamanlı Kaymakamı Mesut Coşkun, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Kaymakam Coşkun, Atatürk'ün "En büyük bayramdır" dediği ve canları pahasına kuranlardan emanet alınan Cumhuriyetin 97'inci yılını coşkuyla kutladıklarını söyledi.
Törende, öğrenciler şiirler ve kompozisyon okudu, öğretmenler müzik dinletisi yaptı. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol üyelerince ödül verildi.
Program, geçit töreninin ardından sona erdi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika