29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Hakkari Valiliği önünde düzenlenen tören

Saygı duruşu

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın konuşması

Şiir okunması ve halk oyunları gösterisi HAKKARİ - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Hakkari Valiliği önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, milletin, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 97. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin asırlardır hürriyetinin ve onurunun tek bir zerresinden bile taviz vermeyen, bu yolda ölümü bir hediye gibi göğüsleyen asil bir milletin şahlanışının nişanesi olduğunu aktaran Akbıyık, şunları kaydetti:

"Yeniden kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli inkılaplarından olan Cumhuriyet, milletimize özgür iradesiyle, kendini yönetecek olanı seçme imkanı sunmuş ve yeni bir devrin başlangıcı olmuştur. Demokrasinin yapı taşı Cumhuriyet, milletimizle uyum sağlamış benliğimize yerleşmiştir. İnkılap olmaktan ziyade yaşam tarzına dönüşen Cumhuriyet, Atatürk'ün bize bıraktığı en değerli mirastır. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere Cumhuriyeti armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanlarıyla ve canlarıyla bu toprakları bize vatan yapan, aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Şiirlerin okunması, müzik dinletisi, halk oyunları ve dans gösterilerinin sunulduğu tören, tebriklerin kabulü ile sona erdi.

Törene, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.