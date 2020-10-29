29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Daha sonra Başar, kutlama programı kapsamında video konferans aracılığıyla ilçedeki okullara bağlanarak öğrencilerle sohbet etti.

Kurum amirleri ve siyasi parti temsilcilerinin ziyaretiyle gerçekleşen programda Kaymakam Başar konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından, ilçe Kaymakamı Tuncay Karataş bir konuşma yaptı.

Kaymakam Demir, burada Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu ile tebrikleri kabul etti.

Konuşmanın ardından tören, Kaymakam Akın'ın tebrikleri kabulü ile devam etti.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın bir konuşma yaptı.

Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

ABD'nin yeni keşfi ile ilgili bilim kurulu üyesinden gururlandıran ifadeler: Türkiye, aspirini en başından beri korona tedavisinde kullanıyor