29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Giresun'un Yağlıdere, Güce, Doğankent ve Piraziz ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.
Yağlıdere ilçesinde Kaymakamlık bahçesindeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın bir konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından tören, Kaymakam Akın'ın tebrikleri kabulü ile devam etti.
Törene, Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Güce
Güce'deki tören belediye meydanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu sonrasında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından Güce Kaymakamı Şahin Demir konuşma yaptı.
Kaymakam Demir, burada Belediye Başkanı Aytekin Boduroğlu ile tebrikleri kabul etti.
Tören, ilçede bayraklarla donatılan araç konvoyunun ardından sona erdi.
Doğankent
Doğankent İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından, ilçe Kaymakamı Tuncay Karataş bir konuşma yaptı.
Tören, resim ile şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerin verilesinin ardından sona erdi.
Piraziz
Piraziz'deki tören İlçe Kaymakamı Furkan Başar'ın, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.
Kurum amirleri ve siyasi parti temsilcilerinin ziyaretiyle gerçekleşen programda Kaymakam Başar konuşma yaptı.
Daha sonra Başar, kutlama programı kapsamında video konferans aracılığıyla ilçedeki okullara bağlanarak öğrencilerle sohbet etti.
Başar, pandemi nedeniyle buruk geçen kutlamaların son olmasını dileyerek, tüm vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
- Kaynak: AA
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