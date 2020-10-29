29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı Afyonkarahisar'ın Dinar, Çay, ve Sultandağı ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Dinar ilçesinde hükümet konağı önündeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve belediye bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Kaymakam Selemi Kapankaya, bir konuşma yaptı. Törene, Kapankaya'nın yanı sıra Belediye Başkanı Nihat Sarı ve ilçe protokolü katıldı.

Çay

Çay ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı dolayısıyla Kaymakam Mehmet Durgut, bir düğün salonunda protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.

Burada saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Durgut, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti, yeryüzünde yazdığımız istiklal, hürriyet, kardeşlik, birlik ve medeniyet destanlarının sonuncusudur. Cumhuriyeti yaşatmak ve yükseltmek muasır medeniyetlerin hepsini aşmak bizim için milli bir ödevdir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bir hilal uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Törene, Durgut'un yanı sıra, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ve ilçe protokolü katıldı.

Sultandağı

Sultandağı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı dolayısıyla Kaymakam Önder Koç, Sahipata Kervansarayı'nda protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.

Burada saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Koç, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet, faziletin, halk iradesinin, hak ve hukukun ve medeniyetin adıdır. Cumhuriyeti korumak ve yaşatmak en temel görevimizdir. Milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenerek, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeliyiz." ifadesini kullandı.

Törene, Koç'un yanı sıra Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.