29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

- Hatay

Hatay Valisi Rahmi Doğan, valilik bahçesinde gerçekleştirilen törende tebrikleri kabul etti.

Törende konuşan Doğan, Cumhuriyetin 97. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz, üzerinde bulunduğu coğrafya itibarıyla politik, stratejik ve ekonomik cazibeye sahiptir. Bu nedenledir ki binlerce yıldır bu topraklarda aynı bayrak altında yaşayan insanlar üzerinde hep plan üstüne plan yapılmış, oyun içinde oyun oynanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, her türlü şer odağının boş çabalarına karşın, önünde uzanan aydınlık yolda, emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürecektir."

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.