29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.
Hükümet Konağı önünde düzenlene törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, Cumhuriyetin kurulmasında kanlarını seve seve veren şehitleri rahmetle, hayatta bulunan gazileri ise şükranla andığını söyledi.
Hükümet Konağı bahçesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri tarafından fotoğraf sergisi gezildi.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
- Kaynak: AA
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