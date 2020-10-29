29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Samsun ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlandı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'nın makamında tebrikleri kabulün ardından törene Yeni Cami Mahallesi'ndeki şehir stadında devam edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Saygılı ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, katılımcıların bayramını kutladı.

Saygılı, burada yaptığı konuşmada, aziz milletin vatan, bayrak ve istiklali söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan canını feda edebileceğini tarih boyunca defalarca ispat ettiğini söyledi.

Tören, okçuluk gösterisinin ardından sona erdi.

Programa Kaymakam Saygılı ve Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdürlüğünü temsilen Komiser Seyfettin Güveli, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Havza

Cumhuriyet'in ilanının 97.yıl dönümü, Havza'da düzenlenen törenle kutlandı.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Metin Yılmaz'ın tebrikleri kabulü ile başladı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Havza'nın Cumhuriyet Bayramı'ndaki önemine değinerek, "Cumhuriyet, ülkemizde sadece bir yönetim biçimi değişikliği değil, aynı zamanda sosyal hayatımızı da temelinden değiştiren bir medeniyet projesi olmuştur. Bu toprakları bize emanet eden ceddimize, yarın bu toprakların sahipleri olacak çocuklarımıza karşı büyük sorumluluklarımız bulunmakta. Her şeyden Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü savunmak ve iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından tören, öğrenciler tarafında okunan şiirler ve öğretmenler tarafından okunan kahramanlık türküleri ile son buldu.

Törende bir vatandaş tarafından dalgalandırılan Azerbaycan bayrağı, alkışlar ile selamlandı.

Törene Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Havza Emniyet Müdürlüğü ve Havza Belediyesine ait araçlar tarafından oluşturulan konvoy ile ilçe turu atılarak marşlar eşliğinde halkın bayramı kutlandı.

Ladik

Ladik'te kutlama programı kapsamında Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tebrikleri Hükümet Konağı önündeki alanda kabul etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaya ve Belediye Başkanı Nurhan yapıcı Özel, kutlamalara katılanların bayramını kutladı.

Kaya'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ile devam eden program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişinin ardından sona erdi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler ile daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vezirköprü

Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kaymakam Kudret Kurnaz tebrikleri kabul etti.

Vezirköprü Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi tarafından organize edilen kutlama töreninde şiirler okundu, günün anısına fotoğraf çektirildi.

Törende konuşan Kaymakam Kurnaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milletin var olma savaşı olan Milli Mücadele'yi başlattığını, 29 Ekim 1923'te de Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare olan cumhuriyeti ilan ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından tören sona erdi.