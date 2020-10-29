29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 16:45
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor, System.String[]

Samsun ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlandı.

Samsun ve ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kutlandı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'nın makamında tebrikleri kabulün ardından törene Yeni Cami Mahallesi'ndeki şehir stadında devam edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Saygılı ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, katılımcıların bayramını kutladı.

Saygılı, burada yaptığı konuşmada, aziz milletin vatan, bayrak ve istiklali söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan canını feda edebileceğini tarih boyunca defalarca ispat ettiğini söyledi.

Tören, okçuluk gösterisinin ardından sona erdi.

Programa Kaymakam Saygılı ve Belediye Başkanı Sarıcaoğlu'nun yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdürlüğünü temsilen Komiser Seyfettin Güveli, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Havza

Cumhuriyet'in ilanının 97.yıl dönümü, Havza'da düzenlenen törenle kutlandı.

Mehmetçik Meydanı'nda düzenlenen kutlama programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Metin Yılmaz'ın tebrikleri kabulü ile başladı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Havza'nın Cumhuriyet Bayramı'ndaki önemine değinerek, "Cumhuriyet, ülkemizde sadece bir yönetim biçimi değişikliği değil, aynı zamanda sosyal hayatımızı da temelinden değiştiren bir medeniyet projesi olmuştur. Bu toprakları bize emanet eden ceddimize, yarın bu toprakların sahipleri olacak çocuklarımıza karşı büyük sorumluluklarımız bulunmakta. Her şeyden Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü savunmak ve iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak her zamankinden daha fazla önem arz etmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından tören, öğrenciler tarafında okunan şiirler ve öğretmenler tarafından okunan kahramanlık türküleri ile son buldu.

Törende bir vatandaş tarafından dalgalandırılan Azerbaycan bayrağı, alkışlar ile selamlandı.

Törene Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından Havza Emniyet Müdürlüğü ve Havza Belediyesine ait araçlar tarafından oluşturulan konvoy ile ilçe turu atılarak marşlar eşliğinde halkın bayramı kutlandı.

Ladik

Ladik'te kutlama programı kapsamında Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tebrikleri Hükümet Konağı önündeki alanda kabul etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaya ve Belediye Başkanı Nurhan yapıcı Özel, kutlamalara katılanların bayramını kutladı.

Kaya'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ile devam eden program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişinin ardından sona erdi.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Akar, İlçe Emniyet Müdür Vekili İlhan Güler ile daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vezirköprü

Cumhuriyetin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kaymakam Kudret Kurnaz tebrikleri kabul etti.

Vezirköprü Hatice Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi tarafından organize edilen kutlama töreninde şiirler okundu, günün anısına fotoğraf çektirildi.

Törende konuşan Kaymakam Kurnaz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milletin var olma savaşı olan Milli Mücadele'yi başlattığını, 29 Ekim 1923'te de Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare olan cumhuriyeti ilan ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından tören sona erdi.

29 ekim cumhuriyet bayramı, 29 Ekim, Tören, Havza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Nice'teki bıçaklı saldırı sonrası Fransa'da terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine çıkarıldı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hajiyev: Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı Yapay zekalı kameralar, hakemin keliyle topu karıştırınca gol ekrana yansımadı         
17:19
Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı         
16:27
Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor         
16:02
Avustralya'da yayına hazırlanan muhabirin yüzüne kuş çarptı Avustralya'da yayına hazırlanan muhabirin yüzüne kuş çarptı         
15:26
Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı         
14:30
Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı         
14:11
İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti İlçeyi yasa boğan ölümler! Üç kardeş, 54 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:45
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Ekonomistler enflasyonun ekim ayında yüzde 2,01 artmasını bekliyor Ekonomistler enflasyonun ekim ayında yüzde 2,01 artmasını bekliyor         
10:29
Koca mahallenin internet kablolarını çaldılar, eğitim alamayan öğrenciler mağdur oldu Koca mahallenin internet kablolarını çaldılar, eğitim alamayan öğrenciler mağdur oldu         
10:14
Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor Bandrollü sahte altın ve rahat tavırlarıyla 3 kuyumcuyu dolandıran 'Altın Faresi' esnafı tedirgin ediyor         
09:57
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 17:32:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei