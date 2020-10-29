29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Mezitli'de araç konvoyu - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Konvoydan görüntüler
Vatandaşlardan görüntüler
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın konuşması 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
MERSİN - Mersin'de de Mezitli Belediyesince düzenlenen etkinlikte, Türk bayraklarıyla süslenen otobüs ve arabalarla konvoy oluşturuldu.
Şarkı ve marşlarla cadde ve sokakları gezen konvoy, Demokrasi Meydanı'nda son buldu.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşlarla birlikte meydanda yer alan meşaleyi yaktı.
Tarhan, gazetecilere, konvoya her yaştan vatandaşın katılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Atatürk'ün bize kazandırdığı bu Cumhuriyet'i hep beraber koruyacağız. Bu onurlu ve kutsal emaneti sonuna kadar demokrasi ile taçlandırarak Türkiye'yi hak ettiği yere getireceğiz." ifadelerini kullandı.
- Kaynak: AA
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