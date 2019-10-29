Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ADDİS
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ADDİS

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ADDİS

38 dakika önce

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ADDİS, System.String[]

Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, resepsiyona katılan davetlileri karşıladı.

Addis Ababa, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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