29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ADDİS
38 dakika önce
Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 11:20 Kaynak: AA
Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yıl dönümü, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, resepsiyona katılan davetlileri karşıladı.
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