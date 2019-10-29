Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Fener alayı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Fener alayı

43 dakika önce

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi.

Bilecik Valiliğince Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünü kutlama programı kapsamında düzenlenen fener alayı çok sayıda vatandaşın katılımıyla coşkuyla gerçekleşti.

Vali Bilal Şentürk ve eşi Münevver Şentürk, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile vatandaşlar, şehir merkezinde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

Yürüyüş, bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde Tevfikbey Caddesi'nden tekrar Cumhuriyet Meydanı'na kadar gelinmesi ve havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Milletvekili Tüzün, burada yatığı konuşmada, "Kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümü kutlu olsun. Cumhuriyeti bize bahşeden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına şükran ve minnet borçluyuz. Onları bir kez daha yad ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Semih Şahin de katılımcılara teşekkür ederek, 2023 yılında bu coşkunun çok daha büyük olacağına inandığını dile getirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Fener alayı

29 ekim cumhuriyet bayramı, Milletvekili, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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