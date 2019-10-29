Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KUALA
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KUALA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KUALA

26 dakika önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliği tarafından resepsiyon düzenlendi.

Kuala Lumpur'daki bir otelde gerçekleştirilen resepsiyona Malezya Konut Edindirme ve Yerel Yönetim Bakanı Zuraida Kamaruddin onur konuğu olarak katıldı, etkinlikte çok sayıda ülkeden büyükelçi ve misyon temsilcisi de yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan resepsiyonda, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Resepsiyona katılanlar zeybek izledi, Türk mutfağından lezzetler tattı.

Büyükelçi Kavakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Malezya'daki Türk topluluğuyla cumhuriyetin 96. yılını kutlamaktan onur duyduğunu belirterek, "Bugünlere erişmemize vesile olan bütün şehit ve gazilerimizle birlikte bugün huzur içinde yaşayabilmemize vesile olan cephedeki askerlerimiz ile güvenlik güçlerimize minnetlerimizi ifade ediyoruz." dedi.

Kavakcı, Cumhuriyet Bayramı'nı Malezya'da her sene dost ve nezih bir ortam içinde kutlandığını vurgulayarak, "Bu özel günde halkımızla beraber olmaktan ve bunu Kuala Lumpur'daki uluslararası camia ile paylaşmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığından da tebrik mesajı

Öte yandan Malezya Dışişleri Bakanlığı tarafından da tebrik mesajı yayımlandı.

Malezya Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Dışişleri Bakanlığı, ulusal günü münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni tebrik etmektedir." ifadesi yer aldı.

Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah da bakanlığın mesajını paylaşarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - KUALA

29 ekim cumhuriyet bayramı, Kuala Lumpur, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:42 Kaynak: AA
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