Manisa'nın Kula ilçesinde tören alanının havdan görüntüleri
Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun konuşması
Halk oyunu ve müzik dinletisi
Ödül töreni
SÖKE
Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda yapılan tören
Söke Kaymakamı Soner Zeybek'in Konuşması
Halk Eğitim Merkezi zeybek ekibinin gösterisi
GERMENCİK
Tebriklerden görüntü
Germencik Kaymakamı Ayhan Işık'ın konuşması MANİSA/AYDIN - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Manisa'nın Kula ilçesi ile Aydın'ın Söke ve Germencik ilçelerinden coşkuyla kutlandı.
- Kaynak: AA
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