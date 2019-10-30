Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - STOCKHOLM
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - STOCKHOLM

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - STOCKHOLM

1 saat önce

Resepsiyona katılanlardan görüntü Büyükelçi Emre Hakkı Yunt'un konuşması STOCKHOLM - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi.

Resepsiyona katılanlardan görüntü

Büyükelçi Emre Hakkı Yunt'un konuşması STOCKHOLM - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi.

Büyükelçi Emre Hakkı Yunt'un ev sahipliğindeki törene çok sayıda diplomat ve misyon şefi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasetçi, akademisyen, iş insanı ve sanatçılar katıldı.

Burada kısa bir konuşma yapan Büyükelçi Yunt, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - STOCKHOLM

Stockholm, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 01:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Hulusi Akar "Türkiye SU-35 uçağı alacak" iddialarını yalanladı
Pentagon'dan 34 milyar dolarlık anlaşma sonrası Türkiye mesajı: Mükemmel bir tedarikçi İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi Türkiye'ye yaptırım tasarısını onayladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 03:08:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - STOCKHOLM
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]