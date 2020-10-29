29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29.10.2020 10:41

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Erzurum Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla valilik bahçesinde kabul töreni düzenlendi.

Törene Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile çok sayıda davetli katıldı.

Memiş, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutlamalarının haklı gururunu ve coşkusunu yüreklerde hissettiklerini söyledi.

Erzurum'un milli mücadelede önemli yere sahip olduğunun altını çizen Memiş, şunları kaydetti:

"Erzurum Kongresi'nde vatanın bir bütün olduğu ve bölünemeyeceği, milli iradenin hakim kılınacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, her türü işgal ve müdahaleye karşı, topyekun karşı konulacağı kararlar alınmıştır. Bu yönüyle Erzurum Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı yer, Kurtuluş Savaşı'nda Doğu Cephesi'nin aşılmaz kalesi olmuştur."

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan özel pasta protokoldekilerce kesilerek katılımcılara ikram edildi.

Vali Memiş ve beraberindekiler, daha sonra ellerindeki Türk bayraklarıyla konvoy halindeki araçlarla şehir turu atıp vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 ekim cumhuriyet bayramı, İstanbul Valisi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

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