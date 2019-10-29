29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Vatan Caddesi geçit töreni (2)
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde geçit töreni yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 01:30 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde geçit töreni yapıldı.
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