29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - ZONGULDAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Zonguldak ve ilçelerinde, Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı gerçekleştirildi.

Zonguldak Belediyesi'nce düzenlenen etkinlik kapsamında, İstasyon mevkisinde toplanan vatandaşlar, ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim'in tüm ülke için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 96. yılını hep birlikte büyük bir coşkuyla ve kentimize yakışır şekilde kutladık. 'Cumhuriyet'in ilk şehri cumhuriyetine sahip çıkıyor.' diye yola çıktık. Bugün herkesin cumhuriyetine nasıl sahip çıktığını bizzat şahit oldum, gururlandım, mutlu oldum." diye konuştu.

Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşların katıldığı etkinliğin sonunda protokol üyeleri asker selamı verdi.