29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MasterClass Satranç Turnuvası çevrim içi yapılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı MasterClass Satranç Turnuvası, 1 Kasım Pazar günü çevrim içi düzenlenecek.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre turnuva, açık, 10-14 yaş ve altı kategorilerinde, "chess.com" internet sitesi üzerinden oynanacak.
Turnuva sonunda ilk üçe girenlere, "kupa madalya" hediye edilecek.
Organizasyona kayıtlar, 30 Ekim Cuma gününe kadar yapılabilecek.
- Kaynak: AA
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