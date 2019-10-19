Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

2 saat önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek tören provası nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru, System.String[]

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek tören provası nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Vatan Caddesi'nde düzenlenecek tören provası nedeniyle saat 07.00'den 14.00'e kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarından ( Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesi'ne giriş, Adnan Menderes Bulvarına (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, alternatif güzergahlar olarak Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi'ni kullanabilecek.

29 Ekim'de de aynı yollar trafiğe kapatılacak.

29 ekim cumhuriyet bayramı, Vatan Caddesi, 29 Ekim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EPDK Başkanı: Doğal gazda iç tesisat dönüşüm maliyetlerinin kolay ödenebilmesi için çalışma yapıyoruz
Erdoğan'ı şaşırtan sevgi! Kendine doğru çekip boynuna sarıldı Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, mutabakata rağmen keskin nişancılarla saldırdı: 3 SMO askeri yaralandı Son dakika: Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 13:25:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]