29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek tören provası nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Vatan Caddesi'nde düzenlenecek tören provası nedeniyle saat 07.00'den 14.00'e kadar araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Buna göre, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişi, Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarından ( Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesi'ne giriş, Adnan Menderes Bulvarına (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak.

Sürücüler, alternatif güzergahlar olarak Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi'ni kullanabilecek.

29 Ekim'de de aynı yollar trafiğe kapatılacak.