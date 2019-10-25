Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

1 saat önce

Bartın Valisi Sinan Güner, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru, System.String[]

Bartın Valisi Sinan Güner, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güner, mesajında Cumhuriyetin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilişinin 96. yıl dönümünü milli birlik, beraberlik içinde kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin, bir milletin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde ettiği büyük bir zaferin sonucu olduğunu ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanıyla istiklaline ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimiz, geçmişte olduğu gibi günümüzde de birlik ve beraberliğini koruyarak birbirine daha sıkı bağlarla bağlanmış ve kenetlenmesini bilmiştir. Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 96 yılda Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim, kültür alanındaki atılımları ve güçlü demokrasisiyle dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini almış, önemli mesafeler kat etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra da önünde uzanan aydınlık yolda emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, yarınlara umutla yürüyecektir."

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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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