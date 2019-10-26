29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Okul Müdürü Ziya Türker, veliler, öğretmen ve öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla 10. yıl marşı eşliğinde yürüyüş yaptı.

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Hulusi Akar'dan 'etnik temizlik' iftiralarına tepki: Bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil