Son Dakika Haberleri: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
Son Dakika Güncel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

1 saat önce

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru, System.String[]

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Çopuroğlu, mesajında cumhuriyetin en büyük kazanımlardan birisi olduğunu belirtti.

Cumhuriyetin 96. yılını büyük onur ve gururla kutladığını vurgulayan Çopuroğlu, "Cumhuriyet, milletimizin en önemli kazanımlarından birisi olmuştur. Tarihin derinliklerinden gelen bu millet, Kurtuluş Savaşı ile yeniden ayağa kalkmış ve cumhuriyeti ilan etmiştir. Cumhuriyetin ilanında ve sonrasında aziz vatanımızı korumak ve kollamak için çok da bedeller ödenmiştir." ifadelerini kullandı.

Çopuroğlu mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleri bize her zaman önder olacaktır. Bizlerin de gelecek nesillere cumhuriyetimizi yaşama ve yaşatma sorumluluğunu aşılamamız ve anlatmamız germektedir. Bu itibarla aziz milletimizin ve Kayserili hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatan uğruna hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:28 Kaynak: AA
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