29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

AK Parti Edirne Milletvekili ve MKYK Üyesi

Dr. Fatma Aksal 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, başta Edirneli hemşehrileri olamak üzere tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı.

Cumhuriyetin ilanının Türk milletinin yeniden uygar dünyada var olduğunu ve medeniyet yolculuğuna devam ettiğinin en büyük göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Aksal, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kendi kaderini kendisi belirleme yolunda, medeni olduğunu iddia edilen dünyaya karşı büyük bir mücadele vermiş, zaferle sonuçlanan mücadelesinin ardından da Cumhuriyeti ilan etmiştir. Aziz milletimiz 96 yıldır Cumhuriyete halel getirmemiş, darbelere, dış müdahalelere, vesayet odaklarına karşı hep dik durmuş, karşı koymuştur. Milletimizin büyük fedakarlıkla sahip çıktığı, koruyup, kolladığı Cumhuriyetin son 18 yıllık savunucusu da AK Parti olmuştur. AK Parti, genç ve dinamik kadrolarıyla Cumhuriyetin kazanımlarına sonuna kadar sahip çıkarak ve çıkmaya devam ederek Cumhuriyeti her daim yüceltecektir.

Cumhuriyetimizin çoğulcu, özgürlükçü yapısının güçlendirilmesi, Türk demokrasisinin sağlam zeminlere oturması için 18 yıldır çalışan AK Parti iktidarları, gerçekleştirdiği yapısal reformlar ve değişikliklerle Türk insanının Cumhuriyete olan bağlılığını vurgulamıştır. Milletimiz ve AK Parti kadroları Cumhuriyetin kazanımlarının bilinciyle hareket ederek, Türkiye'nin 2023, 2053 ve ardından da 2071 hedeflerine bu kazanımlarla erişebileceğinin farkındadır. Türk milletinin ve ülkemizin bugünlerde yoğun şekilde uğradığı saldırılar yine AK Parti'nin diplomasi ve askeri alanda gösterdiği gayret ve başarılarla bertaraf edilmiştir. Sahada Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Barış Pınarı Harekatı'ndaki başarısı masada hükümetimizin elini güçlendirmiş ve ülkemiz bu zor günlerden de zaferle çıkmasını bilmiştir. Bu vesileyle Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen kahraman Türk askerleri ile sivil vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."