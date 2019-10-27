29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin dün olduğu gibi bugün de tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ve yaşadığımız coğrafyaya yönelik emeller taşıyanlar dün olduğu gibi bugün de bu emellerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu şer güçlere ve ihanet şebekelerine dün nasıl cevap verdiysek bugün de aynı cevabı veriyoruz, vereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti emin ellerde. Gerek cephede gerekse masada gücünü gösteren Türkiye Cumhuriyeti, coğrafyamız üzerinde oynanan tüm oyunları bozacak güç ve kuvvettedir. Bizi biz yapan değerlerimiz etrafında bir ve beraber olduğumuz takdirde hiçbir engel bizi yolumuzdan döndüremez. Atalarımızın bize emaneti olan başta Cumhuriyet olmak üzere tüm değerlerimizi çok daha güçlü bir şekilde sonraki nesillere emanet edeceğiz."

Saadet Partisi İl Başkanı Ürkündaş'ın mesajı

Saadet Partisi İl Başkanı Nuri Ürkündaş da mesajında, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.



Cumhuriyet'in dinini, inancını, vatanını, namusunu, geleceğini koruma ve kollama adına verilen mücadelenin vücut bulmuş hali olduğunu belirten Ürkündaş, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet bu topraklar için dökülen kanlarla yazılan sayfaların adıdır. Vatanımızı işgal etmek isteyen emperyalist güçlere atılan son tokattır. Her türlü yokluktan var olma destanını ortaya çıkarmaktır. En son bittiği düşünüldüğü yerde tekrar ayağa kalkma mücadelesinin ilmek ilmek işlenmiş halidir. Zihinlerdeki makus talihi yenmenin ve inancın kalplerde vücut bulmasıdır. Böylece yeniden var olmanın ilk adımını atmış olduk. Mevcut olan emperyalist düzene karşı koymanın adını yazmış olduk. Gelecek nesillere imkansızı başarmanın yolunu çizmiş olduk."