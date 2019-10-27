29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım, mesajında Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir ülke olduğunu ve ülkeyi hiç bir gücün bölemeyeceğini belirtti.

Türkiye'nin tarihte çok büyük zaferler elde ettiğini ifade eden Vali Yıldırım şunları kaydetti:

"Cumhuriyet, bir milletin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için inanç ve kararlılıkla giriştiği milli mücadelenin ardından elde etmiş olduğu büyük bir zaferin sonucudur. Her yönüyle tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet, getirdiği yenilikler ile bilime, akılcılığa, demokrasiye ve özgür düşünceye dayalı modern Türkiye'nin mayasını oluşturmuştur."

"Türkiye Cumhuriyeti milletimizin ortak eseridir"

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel de mesajında cumhuriyetin çok ağır bedeller ödenerek kurulduğunu belirtti.

Türkiye'nin geçmişten bu yana çok güçlü bir duruş sergilediğini aktaran Yel, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının üstün gayret ve fedakarlıklarla kurdukları bağımsızlığımız ve geleceğimizin sembolü cumhuriyetimizi korumak, ecdadımızın mirasına sahip çıkmak, onu gelecek nesillere aktarmak için milletimizin her bir ferdi, dün olduğu gibi bugün de aynı ruh ve kararlılıkla mücadele edecektir.Türkiye Cumhuriyeti milletimizin ortak eseridir. Üzerinde yaşadığımız ve ecdat kanlarıyla sulanmış bu topraklar, bu bayrak, bu devlet ve bu cumhuriyet hepimizin şeref simgesi, varlık nişanesidir. "