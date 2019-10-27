29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Devletin kurulduğu günden itibaren, millet egemenliği ve demokrasiyi esas alarak, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmayı hedeflediğini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemiz, köklü tarihi, zengin kültürü ve jeopolitik konumuyla bölgesinin ve dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi haline gelmiştir. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara rağmen devletimiz belirlediği hedeflere ulaşmak için kutlu yürüyüşünü sürdürmektedir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, terör unsurlarına karşı devletimiz büyük bir mücadele yürütmektedir. İnanıyoruz ki mücadelemiz başarı ile sonuçlanacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla ve minnetle anıyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."