29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Malatya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malatya'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali Baruş, Anıt Defteri'ni imzaladı.

Deftere yazdıklarını okuyan Baruş, Türk milletinin, dünyanın askeri ve ekonomik bakımdan en güçlü istilacı güçlerine karşı verdiği İstiklal Mücadelesi ile küllerinden yeniden doğuşunun ve kutlu bir kıyam neticesinde tarih sahnesinde yeniden dirilişinin ifadesi olan Cumhuriyet'in 96'ncı kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Milletin, bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ederek bu zaferini Cumhuriyet ile taçlandırdığını aktaran Baruş, şunları kaydetti:

"Kahraman ecdadımızın, aziz şehitlerimizin ve şanlı gazilerimizin mirası olan Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden bugüne kadar karanlık odaklar tarafından içeriden ve dışarıdan çökertilmek istenmiş fakat büyük milletimiz, ferasetiyle her defasında bu hain teşebbüslerin üstesinden gelmiştir. Sizden ve silah arkadaşlarınızdan örnek aldığımız azim ve cesaret ruhu, şer mihraklarının karanlık planları karşısında verdiğimiz mücadelede milletimizin çelik iradesine güç veren en büyük dayanak olmuştur ve olmaya devam edecektir. 'Benin naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözünüzün gereği olarak, Türk milletine en önemli emanetiniz olan Cumhuriyet'in her şart altında korunması ve yaşatılmasının hepimizin ortak ve vazgeçilmez sorumluluğu olduğunun idrakindeyiz. Bizlere miras bıraktığınız mukaddesatımızın manevi yükünün hepimizin omuzlarında olduğunun şuurunda olarak, cennet vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine kast edecek olanlara hak ettikleri karşılığı vermekten asla imtina etmeyeceğiz."

Törene, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı İzzettin Duman, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Baro Başkanı Enver Han, vali yardımcıları, kaymakamlar, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.