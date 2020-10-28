29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu, "Ülkemiz, milletimiz, bugünümüz ve yarınımız için çok büyük anlam ifade eden Cumhuriyetimizin 97'nci yılını en içten duygularla kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kartaloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin, ulusal onurun simgesi, özgürlüğün ve birliğin güvencesi olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

Mesajında "Ülkemiz, milletimiz, bugünümüz ve yarınımız için çok büyük anlam ifade eden Cumhuriyetimizin 97'nci yılını en içten duygularla kutluyorum." ifadesine yer veren Kartaloğlu, Kurtuluş Savaşı'nın ulusun var olma mücadelesi, Cumhuriyetin ise yeniden dirilişin ve gelişimin simgesi olduğunu bildirdi.

Kartaloğlu, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı ile düşmandan, Cumhuriyetle çağdışılıktan ve geri kalmışlıktan kurtulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bir yaşam biçimi olan Cumhuriyet, kültürdür, çağdaşlaşmadır, bağımsızlıktır, karanlıktan aydınlığa giden yoldur, cehalete başkaldırıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürümeye, Cumhuriyetimizi yaşatmaya, çağdaş yaşamı sürdürmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Cumhuriyetin sağladığı kazanımların bilincinde olarak Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum."