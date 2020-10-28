29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Muharrem Coşgun ve Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici'nin anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Coşgun ve Bilici'nin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
- Kaynak: AA
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