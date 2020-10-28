29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru - Son Dakika

Törene, Coşgun ve Bilici'nin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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