Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika
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Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek

27.10.2022 08:41

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz olarak hizmet verecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle üç büyük şehirde bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Karara göre vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nda, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanacak. Karar, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında alındı. Ücretsiz tren seferi uygulaması 29 Ekim cumartesi günü saat 00:00 itibarıyla başlayacak ve 24:00'e kadar devam edecek.

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Marmaray, İZBAN, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek - Son Dakika
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