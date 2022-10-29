Anıtkabir'de ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil herkes Bahçeli'nin yüzüğüne takıldı - Son Dakika
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Anıtkabir'de ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil herkes Bahçeli'nin yüzüğüne takıldı

29.10.2022 12:23
Anıtkabir'de ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil herkes Bahçeli'nin yüzüğüne takıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Parti liderlerinin de katıldığı programda ilginç anlar da yaşandı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin parmağındaki yüzüğün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevredekiler tarafından dikkatle incelendiği görüldü.

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Cumhuriyet'in 99. yılında devlet erkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'de Cumhuriyet'in 99. yılında devlet erkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Anıtkabir'de Osmaneli 'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı Osmaneli 'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Devlet Bahçeli, Anıtkabir, 29 Ekim, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Anıtkabir'de ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil herkes Bahçeli'nin yüzüğüne takıldı - Son Dakika
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