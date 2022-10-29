Anıtkabir'de ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil herkes Bahçeli'nin yüzüğüne takıldı
29.10.2022 12:23
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Parti liderlerinin de katıldığı programda ilginç anlar da yaşandı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin parmağındaki yüzüğün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevredekiler tarafından dikkatle incelendiği görüldü.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
29.10.2022 12:23:36. #1.12#
SON DAKİKA: Anıtkabir'de ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil herkes Bahçeli'nin yüzüğüne takıldı - Son Dakika